Video: Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội

Ngày 18/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị mất tích khi đi qua điểm ngập ở đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy khoảng 11h20, tại sông Nhuệ.

Khu vực tìm thấy thi thể nam sinh.

Ngày 17/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc xe máy được phát hiện gần miệng cống ở cuối đường Phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Theo thông tin được chia sẻ, một nam sinh của trường đại học gần khu vực này nghi bị nước cuốn trôi khi đi qua đoạn đường ngập.

Thời điểm xảy ra sự việc được cho là không có người chứng kiến. Khi nước rút bớt, người dân phát hiện chiếc xe máy mắc lại tại khu vực miệng cống.

Khu vực nam sinh nghi mất tích.

Thợ lặn xuống cống tìm kiếm nam sinh nghi bị nước cuốn.

Ngay sau đó, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng các thợ lặn chuyên nghiệp được huy động đến hiện trường để tìm kiếm nam sinh nghi mất tích. Nhiều người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Đến tối cùng ngày, sau khi nhận được thông tin, người thân của nam sinh cũng có mặt tại hiện trường.