Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh viên bị nước cuốn trôi ở Hà Nội

Khoảng 11 giờ 30 ngày 18-9, tại miệng cống cầu Mỏ (phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nam giới, nghi là nam sinh viên năm nhất Khoa Cơ điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, mất tích khi đi qua đoạn đường ngập vào tối 17-9.

Thi thể nam giới nghi là của nam sinh viên mất tích. Ảnh: TRẦN HÀ

Khu vực phát hiện thi thể nằm trên tuyến cống thoát nước dẫn từ nơi tìm thấy xe máy của nam sinh viên ra sông Nhuệ. Hai vị trí cách nhau khoảng 1 km.

Trước đó khoảng 15 phút, trong quá trình tìm kiếm, các thợ lặn phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh viên mất tích trong cống thoát nước. Chiếc mũ được tìm thấy cách vị trí chiếc xe máy hơn 100 m và nổi trên dòng nước trong lòng cống.

Thợ lặn phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm được cho là của nam sinh viên mất tích trong cống thoát nước. Ảnh: TRẦN HÀ

Theo thông tin ban đầu, nam sinh tên N.Đ.S., quê Ninh Bình, là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất và mới nhập học được khoảng 3 tuần.

Trong ngày 17-9, người dân phát hiện chiếc xe Honda mang biển số Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) của nam sinh viên nằm tại miệng cống nhưng không thấy người. Người dân sau đó báo cho cơ quan chức năng.

Sau đó, lực lượng chức năng dựng rào, quây kín khu vực xung quanh miệng cống để phục vụ công tác tìm kiếm.

Nhiều thợ lặn được huy động thay phiên nhau vào trong ống cống để tìm kiếm.