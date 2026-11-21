Ngày 21.11, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị đã tìm thấy thi thể ông T.V.N. (SN 1984) bị mất tích trong vụ chìm thuyền lúc 6h47 cùng ngày.

Vị trí xảy ra tai nạn tại lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang thuộc thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc.

Tìm thấy thi thể ông T.V.N. sau gần 4 ngày mất tích. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng khoảng 600 m, sâu khoảng 35 m, trong khi nhiệt độ nước thấp.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.

Trước đó, như Văn Hoá thông tin, khoảng 17h50 ngày 17.11, ông T.V.N. và Chu Văn Hình (1974), cùng trú tại xã Minh Ngọc (Tuyên Quang) đi chung một chiếc thuyền từ bến về nhà.

Khi di chuyển đến giữa lòng hồ, nước bất ngờ tràn vào thuyền khiến phương tiện bị chìm, hai người lập tức bỏ thuyền rồi bơi vào bờ.

Tuy nhiên, trong quá trình bơi về, ông N. bị đuối nước, chìm xuống hồ và mất tích, ông Hình may mắn thoát nạn.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng cùng các phương tiện chuyên dụng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.