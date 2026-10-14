Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền tại Huế

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 13-10, ông Nguyễn Ngọc Lân cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, thành phố Huế, sử dụng thuyền gắn máy đi đánh bắt cá trên đầm phá. Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân va chạm với một phương tiện khác rồi bị chìm. Bà Bắc được người dân ở gần cứu vớt, còn ông Lân mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cử 12 cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca nô, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 20 giờ 35 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.