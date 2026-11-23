Thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Trước đó khoảng 23 giờ ngày 20-11, anh T. bị mất liên lạc nên gia đình trình báo chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng trích xuất camera, phát hiện anh T. điều khiển xe máy đi xuống cầu Chìm, đến giữa cầu thì không thấy đèn xe sáng, các camera khác ở phía đối diện không thấy anh T. đi qua bên kia cầu. Nghi ngờ nạn nhân bị nước cuốn trôi, lực lượng chức năng cùng gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Chiếc xe của nạn nhân được tìm thấy sáng cùng ngày.

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ ngày 23-11, chiếc xe máy SH của nạn nhân đã được tìm thấy cách cầu Chìm khoảng 30 mét. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trên sông Tiên tại khu vực xã Sơn Cẩm Hà – cách cầu Chìm khoảng 12 km. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Cầu Chìm, khu vực nạn nhân gặp nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, cầu Chìm bắc qua sông Tiên, được xây dựng từ nhiều năm trước. Ngày nắng xe qua lại bình thường nhưng khi mưa lớn, có thời điểm cầu bị ngập nước. Phía 2 đầu cầu đều có biển cảnh báo nguy hiểm, đề phòng ngập nước. Thời điểm anh T. đi xe máy qua cầu trời có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cầu, nước chảy mạnh.