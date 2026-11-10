Tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước khi đi câu cá

Theo đó, lúc 12 giờ 35 phút ngày 9/11/2026, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 15 nhận được tin báo về vụ đuối nước tại khu vực nhánh suối gần Đập Bà Mụ, khu phố Tân Hà, phường Đồng Phú, TP Đồng Nai. Nạn nhân là ông L.V.T. (SN 1971), nghi bị rơi xuống nước và mất tích trong lúc đi câu cá.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 14 cũng được huy động chi viện, phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực mặt nước có nhiều bèo và thực vật thủy sinh phủ kín, gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, trở ngại do thời tiết mưa lớn, gió mạnh, nước dâng cao, tầm nhìn hạn chế; đặc biệt, khu vực mặt nước có nhiều bèo và thực vật thủy sinh phủ kín, gây khó khăn cho việc rà soát, xác định vị trí nạn nhân.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và quyết tâm cao, tổng cộng 3 xe cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc hai đơn vị đã phối hợp bám sát hiện trường, tích cực triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 20 giờ 54 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho lực lượng chức năng và gia đình.