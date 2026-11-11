Tìm thấy thi thể nam sinh viên dưới sông sau 2 ngày mất tích

Trước đó, ngày 9/11, hai ngày nghỉ cuối tuần Quân về nhà với gia đình tại phường Quỳnh Mai, nhưng sau đó gia đình không liên lạc được với Quân và đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nên đã trình báo lên lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An và Công an các phường xã liên quan đã nhanh chóng vào cuộc. Qua kiểm tra các nguồn thông tin, phát hiện trước khi mất tích, Q. có đi cùng Hồ Quang Tú.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu được biết, khoảng 2h sáng 9/11, nạn nhân cùng Nguyễn Hồ Quang Tú (SN 2007) ở cùng phường Quỳnh Mai, ở cùng phòng trọ và học cùng trường Cao đẳng Việt Hàn rủ nhau đi nhậu. Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, Tú chở Quân trên chiếc xe máy để đi vào trường để chuẩn bị cho tuần học mới. Cả hai chạy dọc đường ven biển từ Quỳnh Mai để vào trường, khi đến địa phận xã Hải Châu thì gặp tai nạn.

Do đường vắng, bạn bị thương nặng, Tú vừa ôm bạn chạy xe định đưa đi cấp cứu. Nhưng chạy được một đoạn thì phát hiện bạn bất tỉnh, do quá lo sợ và hoảng loạn nên Tú đã thả bạn xuống sông ở khu vực cầu Lạch Vạn.

Được biết, từ lời khai của Tú, lực lượng chức năng đã tìm ra hiện trường vụ tai nạn giao thông cũng như tổ chức lực lượng để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến sáng nay, thi thể em Quân đã được tìm thấy.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.