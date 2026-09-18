Tìm thấy thi thể nam sinh viên cách nơi gặp nạn khoảng 1km, người mẹ khóc ngất khi biết tin
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội.
Khoảng 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên. Vị trí này cách nơi nam sinh được cho là gặp nạn khoảng 1km.
Trước đó, từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với các thợ lặn triển khai tìm kiếm nam sinh tại khu vực được xác định có liên quan đến chiếc xe máy của nạn nhân.
Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng dựng dây cảnh báo, ngăn phương tiện đi vào. Phía bên trong, nước vẫn còn ngập cao.
Trước đó, như đã thông tin, từ tối 17/9, các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm một nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn trôi khi di chuyển qua phố Viên. Nam sinh được xác định là N.Đ.S., quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc.
Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến.
Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy được cho là của nam sinh mắc lại tại miệng cống. Từ manh mối này, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực cống thoát nước và các vị trí liên quan. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nam sinh được tìm thấy tại khu vực cống đổ ra sông Nhuệ.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tim-thay-thi-the-nam-sinh-vien-cach-noi-gap-nan-khoang-1km-nguoi-me-khoc-ngat-khi-biet-tin-post361075.html