Tìm thấy thi thể nam sinh viên cách nơi gặp nạn khoảng 1km, người mẹ khóc ngất khi biết tin

Khoảng 11h30 ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên. Vị trí này cách nơi nam sinh được cho là gặp nạn khoảng 1km.

Khu vực tìm thấy nam sinh mất tích.

Trước đó, từ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với các thợ lặn triển khai tìm kiếm nam sinh tại khu vực được xác định có liên quan đến chiếc xe máy của nạn nhân.

Tại khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng dựng dây cảnh báo, ngăn phương tiện đi vào. Phía bên trong, nước vẫn còn ngập cao.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra sự việc có mặt đường xuống cấp và thường xuyên ngập khi mưa lớn. Khu vực xung quanh miệng cống có nhiều cây cối, khá rậm rạp.

Biển cảnh báo được đặt tại khu vực xảy ra vụ việc, cùng với lực lượng dân quân túc trực, nhắc nhở người dân.

Lực lượng chức năng cùng thợ lặn phải cạy các nắp cống ở cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 100m để kiểm tra.

Sau đó, lực lượng này trực tiếp chui xuống hệ thống cống thoát nước để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h15, các thợ lặn đã phát hiện một chiếc mũ bảo hiểm trong cống thoát nước, cách vị trí xảy ra sự việc hơn 100m.

Theo các thợ lặn, chiếc mũ bảo hiểm nổi trong đường ống. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cho biết, từ khu vực xảy ra sự việc đến vị trí xuống cống khoảng 85m không phát hiện gì. Khi di chuyển từ miệng cống theo hướng ra sông khoảng 35m, lực lượng phát hiện chiếc mũ bảo hiểm.

Chiếc mũ sau đó được gia đình xác định là của nam sinh viên mất tích. Nhận được thông tin, mẹ của nạn nhân không kìm được cảm xúc, khóc và ngã xuống bên đường.

Khoảng 15 phút sau, đến 11h30, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thi thể nam sinh tại khu vực miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu phố Viên.

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, từ tối 17/9, các lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm một nam sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất nghi bị nước cuốn trôi khi di chuyển qua phố Viên. Nam sinh được xác định là N.Đ.S., quê Ninh Bình, di chuyển bằng xe máy qua phố Viên, phường Đông Ngạc.

Khi đến khu vực ngập sâu do mưa lớn, nam sinh gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến.

Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy được cho là của nam sinh mắc lại tại miệng cống. Từ manh mối này, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc khu vực cống thoát nước và các vị trí liên quan. Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể nam sinh được tìm thấy tại khu vực cống đổ ra sông Nhuệ.