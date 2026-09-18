Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Nơi phát hiện thi thể nam sinh viên.

Anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) cùng các thành viên của đội đã tham gia tìm kiếm nam sinh viên xuyên đêm.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa vào nhà tang lễ bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường đại học Mỏ - Địa chất, người dân phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước nhưng không thấy chủ xe đâu.

Khu vực phát hiện chiếc xe máy. Ảnh: L.D.

Sau khi nhận được tin báo, tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm chủ xe là một nam sinh viên.

Nghi nam sinh này mất liên lạc sau khi bị rơi xuống cống, hai thợ lặn mang theo bình oxy chuyên dụng đã xuống cống thoát nước để tìm kiếm.

Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc.

Thợ lặn đến hiện trường vụ việc. Ảnh: P.T.

Khu vực nghi nam sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: P.T.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc cho biết cơ quan công an đang xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc, chưa có kết luận cuối cùng.

Xuyên đêm lần theo dòng nước tìm nam sinh viên Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nam sinh viên, anh Trần Văn Cương, Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè (Thái Nguyên) cho biết, khoảng 20h ngày 17/9, sau khi nhận được tin báo và đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân, 7 thành viên của đội lập tức xuất phát từ Thái Nguyên đến Hà Nội. Khoảng 22h ngày 17/9, đội có mặt tại hiện trường và bắt đầu tìm kiếm. Các thành viên chia thành nhiều nhóm tìm kiếm. Trong đó, một nhóm rà soát bên ngoài cửa cống, khu vực giáp sông Nhuệ. Theo anh Cương, các thành viên vừa thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình nạn nhân, vừa xác định đây là một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Thời điểm đó, chưa ai có thể xác định chính xác nạn nhân bị nước cuốn xuống hệ thống cống hay đã trôi ra sông Nhuệ. Việc tìm kiếm diễn ra xuyên đêm trong điều kiện cống rộng, dòng nước đổ ra sông Nhuệ chảy xiết. Đến sáng 18/9, sau khi được lực lượng chức năng cho phép, đội tiếp tục chia nhau kiểm tra từng khu vực, mở các nắp cống và khơi thông dòng chảy. Cuối cùng, trưa cùng ngày, sau hơn 12 giờ tìm kiếm, đội cứu hộ phát hiện nạn nhân tại miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ. Từ vị trí được cho là nạn nhân bị cuốn xuống cống đến nơi tìm thấy cách nhau hơn 1km. “Đến thời điểm hiện tại, may mắn là chúng tôi đã tìm thấy bạn ấy để bạn ấy về với gia đình”, anh Cương chia sẻ.