Tìm thấy thi thể liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội ở Huế

Ngày 29/10, thông tin từ Đội 192 - Bộ CHQS TP Huế cho biết, từ thông tin do ông Phạm Ngọc Minh, nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hòa cung cấp, đơn vị đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, vị trí phần mộ được tìm thấy tại khu vực Tằm Búng Binh, trong khu rừng tràm ở thôn An Hòa, xã Lộc An, TP Huế.

Lực lượng chức năng đang quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt được bọc trong tăng bộ đội, bên cạnh có di vật gồm thắt lưng, dép cao su, tất, bàn chải đánh răng màu đỏ, lược và cúc áo, quần...

Được biết, nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ là nghĩa trang chôn cất tập trung của các đơn vị chiến đấu ở khu vực Núi Bông, Núi Nghệ và Điểm cao 303. Địa phương có tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Hiện, Đội 192 đang phối hợp với địa phương tổ chức lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ. Đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Xem thêm video Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ ở Đồng Nai.