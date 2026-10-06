Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng

Sáng 6/10, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát (Chi cục Kiểm lâm Lào Cai) cho biết, thi thể ông Lê Chí Thành (49 tuổi), kiểm lâm viên của đơn vị, đã được tìm thấy.

Trước đó, khoảng 0h5 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Thành tại chân cầu Phú Thịnh, thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, cách vị trí ông trượt chân xuống sông Hồng và mất tích khoảng 1km.

Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát phối hợp các lực lượng tổ chức trục vớt thi thể và hoàn tất các thủ tục liên quan. Đến 6h5, gia đình và đơn vị đưa thi thể ông Thành đi hỏa táng, sau đó đưa di cốt về gia đình tổ chức tang lễ.

Thi thể kiểm lâm viên được tìm thấy tại chân cầu Phú Thịnh, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng Bảo.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 4/10, tổ công tác gồm 8 người của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, do Hạt trưởng làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra, tháo dỡ bẫy chim ven sông Hồng, đồng thời khảo sát vị trí, trồng khảo nghiệm cây trên bãi soi.

Khoảng 13h30, tổ công tác chia thành 2 nhóm. Ba người mang cây gạo ra bãi soi để trồng thử; 5 người còn lại, trong đó có ông Thành, kiểm tra và gỡ lưới bẫy chim ở bờ sông phía đường An Dương Vương.

Khoảng 14h20, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, ông Thành trượt chân xuống sông khi đang đi trên bờ. Do nước sâu, chảy xiết, ông Thành bị chìm. Những người cùng tổ ở xa nên không kịp cứu.

Ngay sau sự việc, đơn vị báo cáo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, chính quyền và Công an phường để phối hợp tổ chức tìm kiếm.