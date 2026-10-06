Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, khoảng 0h05 ngày 6/10, thi thể ông Thành được phát hiện tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, thuộc phường Lào Cai. Vị trí này cách nơi ông Thành bị trượt chân xuống sông Hồng khoảng 1km.

Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ trên sông Hồng ở Lào Cai.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức trục vớt thi thể và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đến khoảng 6h05 cùng ngày, gia đình và đơn vị đã đưa thi thể ông Thành đi hỏa táng, sau đó đưa về gia đình để tổ chức tang lễ.

Trước đó, chiều 4/10, tổ công tác gồm 8 người của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, do Hạt trưởng làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tháo dỡ bẫy chim ven sông Hồng; đồng thời khảo sát vị trí và trồng khảo nghiệm cây trên các bãi soi.

Khoảng 13h30, tổ công tác chia thành hai nhóm. Ba người mang cây gạo ra bãi soi để trồng thử nghiệm, trong khi 5 người còn lại, trong đó có ông Thành, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy chim tại khu vực bờ sông phía đường An Dương Vương.

Khoảng 14h20, trong lúc di chuyển trên bờ sông, ông Thành không may trượt chân rơi xuống sông Hồng. Do khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, ông Thành nhanh chóng bị chìm. Những người cùng tổ ở khoảng cách xa nên không kịp tiếp cận ứng cứu.

Ngay sau sự việc, Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát báo cáo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng.

Sau gần hai ngày triển khai nhiều phương án tìm kiếm, thi thể kiểm lâm viên Lê Chí Thành được phát hiện tại khu vực chân cầu Phú Thịnh vào rạng sáng 6/10.