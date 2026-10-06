Tìm thấy thi thể kiểm lâm viên mất tích khi làm nhiệm vụ bị chìm thuyền trên sông Hồng

Khu vực chân cầu Phú Thịnh, thuộc phường Lào Cai - nơi tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích. Ảnh: Quốc Hồng

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 5/10, tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 3km, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể kiểm lâm viên Lê Trí Thành (sinh năm 1977), thuộc Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Ông Lê Trí Thành là kiểm lâm viên bị mất tích trên sông Hồng trong lúc cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ vận chuyển cây xanh và kiểm tra, tháo dỡ lưới và bẫy bắt chim, tại khu vực bãi nổi Soi Tiền và dọc hai bờ sông Hồng.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát, ngày 4/10, tổ công tác gồm 8 người, trong đó có Hạt trưởng Bùi Quốc Túy làm Tổ trưởng và 7 kiểm lâm viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút, nhóm công tác dùng thuyền vận chuyển 3 cây gạo sang bãi nổi Soi Tiền để trồng và thực hiện kiểm tra và tháo dỡ lưới, bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng thì bất ngờ xảy ra chìm thuyền, làm ông Lê Trí Thành bị rơi xuống sông.

Do nước sâu, dòng chảy xiết và tình huống xảy ra đột ngột, ông Thành bị đuối nước và mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân phía bờ kè sông Hồng, phường Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an tỉnh Lào Cai) tìm kiếm nạn nhân ở khu vực bãi nổi Soi Tiền và dọc hai bờ sông Hồng. Ảnh: Quốc Hồng

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc khu vực sông Hồng. Đến 23 giờ 30 phút ngày 5/10, thi thể nạn nhân Lê Trí Thành được tìm thấy tại khu vực chân cầu Phú Thịnh, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 3km.

Hiện, các cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục theo quy định và làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc.