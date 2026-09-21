Tìm thấy thi thể học sinh mất tích khi tắm trên sông Dinh

Trước đó, chiều 19/9, một học sinh trú tại phường Bảo An cùng một nhóm bạn đến tắm tại khu vực sông Dinh (đoạn qua tổ dân phố 6, phường Bảo An). Trong lúc tắm sông, không may học sinh này gặp nạn và mất tích.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với lực lượng đặc công nước, Đội Cứu hộ đường thủy Nam Khánh Hòa và chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm. Các lực lượng rà soát khu vực xảy ra vụ việc, hai bên bờ sông và mở rộng phạm vi tìm kiếm về phía hạ lưu. Tuy nhiên, mưa lớn khiến mực nước, dòng chảy trên sông diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ. Các lực lượng phải vừa mở rộng phạm vi rà soát theo dòng chảy, vừa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Hiện nay, nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa được cảnh báo có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ. Ban Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong những ngày xảy ra mưa lớn; theo dõi sát diễn biến mưa, lũ; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Tại những đoạn đường bị ngập hoặc nơi có dòng chảy xiết, địa phương phải cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện tự ý đi qua. Các khu vực trũng thấp, ven sông, có nguy cơ bị ngập sâu hoặc sạt lở phải được kiểm tra, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, cần quản lý chặt chẽ con em; không để trẻ tự ý tắm, bơi, bắt cá hoặc vui chơi tại sông, suối, hồ chứa và các khu vực nước sâu. Trong thời gian có mưa lớn hoặc sau mưa, người dân cần tránh xa bờ sông, ngầm tràn và nơi có dòng nước chảy xiết; thường xuyên theo dõi cảnh báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của chính quyền địa phương.