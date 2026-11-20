Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực bờ biển thuộc xã Cát Tiến, cách vị trí nhóm học sinh gặp nạn gần 1 km về phía Nam.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 19/11, nhóm 4 học sinh (3 nam và 1 nữ) cùng sinh năm 2015, trú xã Tuy Phước Bắc đến khu vực biển thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến để vui chơi và tắm biển.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, trong lúc tắm biển, 3 em bị đuối nước. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được 2 em là N.V.G.P và H.N.C.T. Riêng em H.Đ.N.K đã lên bờ trước đó nên không bị đuối nước.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm em T.V. Tuy nhiên, do sóng biển lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.