Tìm thấy thi thể du khách quốc tịch Kuwait mất tích tại Sa Pa

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải, Thác Bạc, hồ Thác Bạc, Ô Quý Hồ và các địa bàn giáp ranh.

Trước đó, ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm công dân nước này mất liên lạc với gia đình. Theo xác minh, ông Khailid Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Đến khoảng 10h ngày 7/11, ông thuê xe mô tô rời khỏi cơ sở lưu trú và không trở lại.

300 người thuộc các lực lượng Công an, quân sự, bảo vệ ANTT ở cơ sở và hậu cần tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp chỉ đạo Công an phường Sa Pa và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Ba thiết bị bay không người lái (flycam) được huy động hỗ trợ rà soát địa hình phức tạp, khó tiếp cận.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn phường Sa Pa và các địa bàn lân cận được huy động. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục 24/24 giờ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa gió, giá rét, sương mù dày đặc, địa hình đồi núi hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển và tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn kiên trì bám địa bàn, tích cực rà soát từng khu vực, không bỏ sót các vị trí nghi vấn.

Khu vực suối nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Đến 15h33 ngày 13/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an phường Sa Pa và các lực lượng địa phương phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực suối trên đồi thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ, phường Sa Pa.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.