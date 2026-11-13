Tìm thấy thi thể du khách nước ngoài bị mất liên lạc tại Sa Pa

Các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực Thác Bạc (Sa Pa). Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, thi thể nam du khách Khalid Aldawoud (sinh năm 1975) quốc tịch Kuwait (Cô-oét) được tìm thấy vào khoảng 15 giờ 33 phút ngày 13/11. Vị trí phát hiện thuộc khu vực suối trên đồi thuộc địa phận tổ dân phố Ô Quý Hồ và gần nơi phát hiện xe máy của du khách trước đó.

Trước đó, ngày 10/11/2026, Công an phường Sa Pa tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Kuwait đề nghị hỗ trợ tìm kiếm công dân nước này mất liên lạc với gia đình. Theo xác minh, ông Khalid Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11/2026. Đến khoảng 10 giờ ngày 7/11/2026, ông thuê xe mô tô rời khỏi cơ sở lưu trú và không trở lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Trịnh Khắc Cường, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an phường Sa Pa và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp tổ chức tìm kiếm. Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn phường Sa Pa và các địa bàn lân cận được huy động. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục 24/24 giờ, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa gió, giá rét, sương mù dày đặc, địa hình đồi núi hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển và tổ chức tìm kiếm.

Đến 15 giờ 33 phút ngày 13/11/2026, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Công an phường Sa Pa và các lực lượng địa phương phát hiện thi thể nạn nhân. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.