Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất tích ở Sa Pa

Chiều 13/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ông Khalid Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait) tại khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ.

Theo nhận định ban đầu, người đàn ông đi vào một cống thoát nước rồi bị dòng nước cuốn vào khu vực thác.

Địa phương đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể nạn nhân cho Đại sứ quán Kuwait và phối hợp thực hiện những công việc tiếp theo.

Nam du khách lái xe máy trước thời điểm bị mất tích. (Ảnh: CACC)

Lúc 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa nhận được đề nghị hỗ trợ từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait về việc tìm kiếm ông Khald Aldawoud bị mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Tối 12/11, Công an phường Sa Pa tìm thấy chiếc xe máy tại khu vực Ô Quý Hồ nhưng chưa xác định được tung tích tài xế.

Đến sáng nay, địa phương huy động khoảng 250 người thuộc các lực lượng công an, quân sự và đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc.

Theo đại diện Green Sapa Homestay, nam du khách đặt phòng giường đôi tại cơ sở thông qua một ứng dụng trực tuyến từ cuối tháng 10, với giá khoảng 390 nghìn đồng mỗi đêm.

Ban đầu, ông dự định lưu trú vài ngày rồi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, do yêu thích cảnh quan núi rừng và không khí tại Sa Pa, ông quyết định kéo dài thời gian ở lại.

Phường Sa Pa triển khai lực lượng tìm kiếm ở những khu vực nghi vấn mất tích. (Ảnh: CACC)

Trong những ngày lưu trú, nam du khách thường thức dậy, ăn sáng rồi rời homestay để tham quan các địa điểm trên địa bàn. Đại diện cơ sở cho biết không ghi nhận dấu hiệu bất thường về sức khỏe hay sinh hoạt của ông Khalid Aldawoud.

Nhân viên homestay nhận thấy người đàn ông đã 3 ngày không trở về phòng. Tuy nhiên, theo đại diện cơ sở, khách nước ngoài đến Sa Pa thường dành nhiều thời gian tham quan, ngắm cảnh nên việc không quay lại trong vài ngày không phải chuyện hiếm gặp. Homestay chỉ nắm được thông tin vị khách mất liên lạc khi công an liên hệ đề nghị phối hợp tìm kiếm.