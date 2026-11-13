Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất tích 6 ngày ở Sa Pa

Chiều 13/11, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xác nhận, khoảng 15h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Khald Aldawoud (SN 1975, quốc tịch Kuwait) tại khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ.

Sau 6 ngày mất liên lạc khi đi du lịch tại Sa Pa (Lào Cai), nam du khách quốc tịch Kuwait được lực lượng chức năng tìm thấy đã tử vong tại khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ.

Theo ông Quý, thi thể nạn nhân được phát hiện gần một cống thoát nước, cách vị trí tìm thấy chiếc xe máy của người này khoảng 200m, thời điểm được tìm thấy, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, ông Khald Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11, sáng 7/11, du khách này thuê xe máy Yamaha PG-1, biển kiểm soát 25AA - 526.xx để đi tham quan rồi mất liên lạc với gia đình.

Đến 20h10 ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait sau khi gia đình không thể liên lạc với ông Khald Aldawoud trong nhiều ngày.

Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành xác minh thông tin nhân thân, đặc điểm phương tiện, lịch trình di chuyển; đồng thời báo cáo Công an tỉnh Lào Cai, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường phối hợp rà soát, tìm kiếm.

Tối 12/11, Công an phường Sa Pa phát hiện chiếc xe máy nạn nhân thuê tại khu vực Ô Quý Hồ. Từ manh mối này, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sáng 13/11, khoảng 250 người thuộc các lực lượng được huy động, tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải và Thác Bạc. Đến 15h30 cùng ngày, thi thể nam du khách đã được tìm thấy.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ việc.