Tìm thấy thi thể du khách Kuwait mất liên lạc tại Sa Pa

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai chiều 13/11, ông Cao Bá Quý - Chủ tịch UBND phường Sa Pa cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam du khách Khalid Aldawoud, sinh năm 1975, vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày. Vị trí phát hiện thuộc khu vực đường lên đèo Ô Quý Hồ, gần lối lên khu vực huấn luyện quân sự của phường và gần nơi phát hiện xe máy của du khách trước đó.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10/11, Công an phường Sa Pa tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm từ nhân viên Đại sứ quán Kuwait sau khi nam du khách mất liên lạc với gia đình trong nhiều ngày.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm tại khu vực Sín Chải, Thác Bạc, hồ Thác Bạc, Ô Quý Hồ và các địa bàn giáp ranh.

Ba thiết bị bay không người lái (flycam) được huy động hỗ trợ rà soát địa hình phức tạp, khó tiếp cận.

230 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hậu cần tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Qua xác minh, ông Khalid Aldawoud lưu trú tại Green Sapa Homestay từ ngày 5/11. Sáng 7/11, ông thuê xe mô tô Yamaha PG-1 màu đỏ đen, biển kiểm soát 25AA-526.78, rời cơ sở lưu trú và không trở về.

Đến 20 giờ 53 phút ngày 12/11, Công an phường Sa Pa phát hiện xe máy của du khách ở lề đường rẽ lên khu vực bãi bắn thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ, cách quốc lộ 4D khoảng 50 m. Ngay trong đêm, lực lượng công an huy động 56 cán bộ, chiến sĩ rà soát khu vực xung quanh nhưng chưa tìm thấy du khách.

Sáng 13/11, 230 người thuộc các lực lượng công an, quân sự, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và hậu cần đã tham gia tìm kiếm và phát hiện thi thể của nạn nhân vào chiều cùng ngày.

Các cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm, xác minh nguyên nhân tử vong; đồng thời phối hợp với Đại sứ quán Kuwait và gia đình nạn nhân giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định.