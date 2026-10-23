Tìm thấy thi thể cháu bé trong vụ hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Phú Thọ tìm thấy cháu K.M.N. (SN 2024), một trong hai nạn nhân trong vụ hai mẹ con nhảy cầu Vĩnh Phú chiều 22/10.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 22/10, ông Hoàng Trọng Việt (SN 1974), trú tại thôn Thượng Thọ, xã Sông Lô phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 88-AD xxx.xx, bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu, nên đã báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai mẹ con nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm, CNCH.

Người thân mong ngóng tin tức trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân.

Các lực lượng huy động trang thiết bị, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến. Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, lực lượng chức năng tìm thấy cháu K.M.N. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Hiện, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại.