Tìm thấy thi thể bé gái gốc Việt 13 tuổi mất tích tại Đức

Theo thông tin từ Viện Công tố Berlin ngày 8/11, thi thể được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm Lisa Tạ chính là cô bé mất tích từ hôm 3/11. Nghi phạm liên quan đến cái chết của em bị bắt giữ. Người phát ngôn cơ quan công tố Michael Petzold cho biết nghi phạm tự gây thương tích nghiêm trọng và hiện trong tình trạng nguy kịch.

Diễn biến vụ việc

Lisa mất tích vào khoảng 7h20 sáng 3/11, sau khi rời nhà tại quận Marzahn-Hellersdorf, phía đông bắc Berlin, để đến trường. Tuy nhiên, em không xuất hiện tại trường như dự kiến. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, Lisa không tự nguyện đi khỏi nhà.

Cảnh sát Đức xác định đây có thể là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng và giao vụ việc cho Đội điều tra án mạng số 5 thuộc Cơ quan Cảnh sát Hình sự bang Berlin.

Một phần thông báo tìm người mất tích của cảnh sát Berlin đối với Lisa Tạ.

Từ ngày 6/11, cảnh sát triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nhân viên. Lực lượng chức năng rà soát từng khu dân cư, gõ cửa các hộ gia đình, hỏi thăm người dân và kiểm tra những khu vực xung quanh nơi Lisa sinh sống.

Các phương tiện và thiết bị chuyên dụng cũng được huy động, gồm chó nghiệp vụ, trực thăng và thiết bị bay không người lái hoạt động dưới nước. Phạm vi tìm kiếm tập trung tại quận Marzahn-Hellersdorf, đồng thời mở rộng sang các khu vực cây xanh và vùng lân cận một trung tâm thương mại lớn.

Cảnh sát cũng rà soát những tuyến đường Lisa thường đi trong sinh hoạt hằng ngày và quá trình đến trường, đồng thời nhiều lần kêu gọi người dân cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Trước khi Lisa được tìm thấy, mẹ em là bà Nguyễn Hoài Xoan cũng kêu gọi cộng đồng người Việt tại Đức chia sẻ thông tin tìm kiếm và hỗ trợ cung cấp manh mối về con gái. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thêm chi tiết về nghi phạm cũng như nguyên nhân và diễn biến dẫn đến cái chết của cô bé.