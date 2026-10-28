Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước tại Thanh Hóa

Sáng 28/10, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng cứu hộ đã hoàn tất công tác tìm kiếm, trục vớt hai nam sinh bị đuối nước trên địa bàn. Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào hơn 23h ngày 27/10.

Khu vực 2 nam sinh mất tích khi tắm sông Mã

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 26/10, ba nam sinh lớp 10 của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề Cẩm Thủy ra khu vực sông Mã chơi rồi xuống tắm. Do nước sông sâu, dòng chảy xiết, hai em bị nước cuốn trôi và mất tích, trong khi nam sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ, kêu cứu.

Hai nạn nhân được xác định là Bùi Xuân Kiên (sinh năm 2010, thôn Bắc Sơn, xã Cẩm Tú) và Đỗ Xuân Phát (sinh năm 2011, trú tại thôn Bình Thuận, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng cứu hộ tìm thấy các nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ đã triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do mực nước sâu và dòng chảy mạnh. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến đêm 27/10, các nạn nhân đã được tìm thấy.

Cũng tại Thanh Hóa, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nạn nhân Tống Văn H., sinh năm 1994, trú tại thôn Đa Sơn, xã Hà Long bị đuối nước khi đi câu cá. Khoảng 16h40 ngày 27/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đáng chú ý, trong vòng một tuần đã xảy ra hai vụ đuối nước liên quan đến hoạt động câu cá. Những sự việc này cho thấy nguy cơ mất an toàn khi câu cá tại các khu vực nước sâu, bờ trơn trượt hoặc có dòng chảy mạnh.

Theo khuyến cáo, người dân cần tuyệt đối tránh chủ quan khi câu cá gần sông, hồ. Trong trường hợp cần câu bị cá kéo xuống nước, không nên vì tiếc tài sản mà liều mình bơi ra lấy lại. Một chiếc cần câu có thể mua lại, nhưng tính mạng con người thì không thể đánh đổi.

Người dân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, cần tránh tự ý xuống tắm tại sông, hồ khi không có người giám sát; không đến gần những khu vực nước sâu, chảy xiết và tuân thủ các cảnh báo an toàn.

Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng gọi lực lượng cứu hộ, đồng thời ưu tiên các biện pháp cứu người từ trên bờ thay vì tự ý lao xuống nước khi không có kỹ năng và phương tiện phù hợp.