Tìm thấy thi thể 2 công dân nước ngoài trên dãy núi Himalaya

Dãy núi Himalaya. Ảnh: NHK

Hai nạn nhân được xác định là nhà leo núi Taneishi Hidesuke (40 tuổi) và Hashimoto Tetsu (25 tuổi), đều là công dân Nhật Bản.

Theo cảnh sát và giới chức địa phương ở miền Trung Nepal, hai người bắt đầu hành trình chinh phục một ngọn núi cao hơn 7.000 mét gần khu vực Annapurna từ ngày 10-10.

5 ngày sau, hai người thông báo với một công ty lữ hành rằng đang ở độ cao 7.050 mét, sau đó thì không rõ tung tích của họ. Giới chức cho biết 2 thi thể được tìm thấy ở gần độ cao 6.300 mét. Cảnh sát đang nỗ lực xác định nguyên nhân tử vong của 2 nhà leo núi.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Thủ đô Kathmandu của Nepal cho biết sẽ duy trì liên lạc với gia đình các nạn nhân và hỗ trợ hết sức có thể.

Theo NHK