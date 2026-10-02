Chiều ngày 2.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập đươc tại Công viên Lê Thị Riêng lên 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.

Ngày 2.10, lực lượng chức năng quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm có 672 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Quá trình tìm kiếm ngày 2.10, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 350m³ đất

Trong ngày, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ thận trọng, tỉ mỉ tìm từng mẫu vật trong bùn đất