Tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tính đến hết ngày 2.10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.
Chiều ngày 2.10, thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.
Kết quả, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập đươc tại Công viên Lê Thị Riêng lên 705 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.
Cụ thể gồm có 672 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.
Trong ngày, Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tim-thay-them-nhieu-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-270942.html