Pháp luậtHình sự - Dân sự

Tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi

Chiều tối 1-11, thông tin từ UBND xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm.

Báo Sài Gòn Giải Phóng
7114 liên quanGốc

Clip Tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi. Nguồn: UBND xã Đặng Thùy Trâm cung cấp

Trong ngày 1-11, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 1 hài cốt có các di vật kèm theo: tăng, vải dù, áo thun, đèn pin và dao găm... Hài cốt còn lại cũng được phát hiện cùng các di vật gồm 1 cúc áo, 1 võng màu đỏ và 1 vải quấn.

Trong đợt 3, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Trong đợt 3, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM

Trước đó, ngày 31-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như cúc áo, tăng, võng bộ đội, gương tròn và chai dầu gió. Ngày 30-10, lực lượng tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ cùng các di vật gồm chai dầu gió, tăng, võng bộ đội và 1 bộ đồ bộ đội đã sờn rách.

Như vậy, trong 3 ngày của đợt tìm kiếm thứ 3 (từ 30-10 đến 1-11), lực lượng đã tìm thấy và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội xã Đặng Thùy Trâm.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tim-thay-them-5-hai-cot-liet-si-tai-xa-dang-thuy-tram-quang-ngai-post879535.html