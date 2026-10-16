Tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ làm việc ngày 16/10. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 16/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500 m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng 6 bộ di vật kèm theo. Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Đây là ngày thứ hai của đợt tìm kiếm, quy tập thứ hai tại công viên. Từ ngày 15 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 9 bộ có di vật kèm theo.

Người dân đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM ngày 15/10. Ảnh: Trung Hiếu.

Trước đó, trong đợt một, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 751, trong đó 316 bộ có di vật kèm theo.

Trong tổng số này, 718 hài cốt liệt sĩ được quy tập riêng lẻ; 33 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại công viên đang tiếp tục được triển khai.

Trước đó, sáng 14/10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt quy tập đầu tiên tại Công viên Lê Thị Riêng. Các liệt sĩ được đưa về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Dọc lộ trình đoàn xe di quan đi qua, hàng nghìn người dân mang theo hoa cúc trắng, đứng hai bên đường tiễn đưa các liệt sĩ sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất công viên.

Hoa trắng, nước mắt tiễn 731 liệt sĩ qua những con đường TP.HCM Sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới lòng đất, 731 liệt sĩ được người dân TP.HCM đón bằng hoa trắng, nước mắt và những lời tri ân, tiễn biệt về nơi an nghỉ.