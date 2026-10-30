Ngày 30/10, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) tiếp tục được các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600 m³ đất, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Đáng chú ý, riêng trong ngày 30/10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/10/2026) lên 141 bộ hài cốt đơn, trong đó có 26 bộ kèm di vật.

Theo thống kê, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt.

Trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Bước sang đợt 2, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 30/10/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 872 bộ, trong đó có 333 bộ kèm di vật.

Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Đáng chú ý, trong tổng số này, có 839 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể được phát hiện tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.