Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 26/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất, phát hiện và quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một bộ kèm di vật.

Để phục vụ công tác tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tính lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 26/10, đợt tìm kiếm thứ hai đã phát hiện, quy tập được 111 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 26 bộ có di vật kèm theo.

Trước đó, trong đợt tìm kiếm thứ nhất, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 26/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 842 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 333 bộ kèm di vật.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Cụ thể, 809 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.