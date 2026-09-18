Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Trước đó, Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong nhận được đề nghị phối hợp xác minh thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật cá nhân có giá trị trong việc tìm kiếm thông tin, xác định danh tính.

Cụ thể, lực lượng chức năng tìm thấy một thẻ căn cước mang tên Phạm Thị Thương, sinh ngày 6/2/1932, quê quán thôn Cổ Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trên thẻ thể hiện thông tin cha là Phạm... Y, mẹ là Nguyễn Thị Viện. Ngoài ra, một bút máy có dòng chữ “Lê Thị Chính” cũng được phát hiện cùng các di vật khác.

Các di vật được phát hiện, cất bốc tại phường Quảng Trị vào tháng 8/2026. (Ảnh: Xuân Diện)

Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong đề nghị cán bộ, nhân dân trên địa bàn rà soát, cung cấp các thông tin liên quan đến những trường hợp có tên, quê quán hoặc đặc điểm phù hợp với các di vật được tìm thấy.

Theo lực lượng chức năng, từ ngày 10/8 đến nay, tại khu vực phường Quảng Trị đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể. Các hài cốt được phát hiện tại nhiều vị trí thuộc khu vực Thành Cổ, Trí Bưu và vùng lân cận.