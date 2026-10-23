Tìm thấy nơi đón ánh nắng đầu tiên của Việt Nam, vùng biển trong vắt đẹp như tranh, đi bộ hơn 11 km mới tới

Giữa vùng biển xanh ngọc, những chiếc tàu cá neo lặng lẽ bên ghềnh đá, bóng thuyền in rõ xuống nền cát trắng dưới làn nước trong veo. Khung cảnh đẹp như tranh ấy có thật tại Đầm Môn, bán đảo thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Đầm Môn nằm trong vịnh Vân Phong, thuộc khu vực bán đảo Hòn Gốm.

Khung cảnh đẹp như tranh ấy có thật tại Đầm Môn.

Bán đảo có khoảng 20 hòn đảo lớn nhỏ, hàng chục bãi tắm cùng những mảng rừng nguyên sinh phủ xanh sườn núi. Riêng vùng nước Đầm Môn rộng khoảng 9 km², nằm trong lòng vịnh Vân Phong – một trong những vịnh lớn có địa hình được thiên nhiên che chắn.

Từ trung tâm Nha Trang, du khách có thể đi theo Quốc lộ 1A về phía Bắc khoảng 90-94 km, mất chừng 2 giờ di chuyển. Khi đến khu vực gần biển Đại Lãnh, du khách rẽ vào tuyến đường dẫn đến bán đảo Đầm Môn.

Trên hành trình, những đồi cát trắng nối tiếp nhau, xen giữa là sắc xanh của biển thấp thoáng phía xa. Cung đường này phù hợp với những người thích đi xe máy, dừng chân ngắm cảnh và khám phá các vùng biển còn hoang sơ của miền Trung.

Việc di chuyển đến bán đảo cũng thuận tiện hơn nhờ tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 vào Đầm Môn, dài khoảng 14 km, có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng và được thông xe kỹ thuật từ năm 2023.

Bán đảo Hòn Gốm là Mũi Đôi

Một địa danh nổi tiếng nằm trên bán đảo Hòn Gốm là Mũi Đôi, được biết đến là điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam. Đây là một trong những địa điểm đón ánh bình minh sớm trên phần đất liền của cả nước. Mũi Đôi cùng Hòn Đầu được công nhận là danh thắng cấp quốc gia từ năm 2005.

Tuy nhiên, hành trình đến Mũi Đôi không đơn giản như chuyến tham quan vùng biển quanh làng Đầm Môn. Từ làng ra khu vực mốc cực Đông, du khách không thể đi xe đến tận nơi mà phải kết hợp đi bộ qua đồi cát và đường rừng.

Chặng đường thường gồm khoảng 3 km vượt những đồi cát ven biển, tiếp đến khoảng 8 km đường rừng. Du khách có thể nghỉ đêm tại Bãi Rạng rồi xuất phát từ khoảng 4h sáng để đi nốt 500 m cuối, kịp ngắm bình minh.

Tổng quãng đường đi bộ vượt 11 km; đoạn gần mốc còn có những vị trí phải bám dây và sử dụng thang để xuống.

Du khách cũng cần đặc biệt lưu ý vấn đề an toàn. Mũi Đôi chưa có đầy đủ dịch vụ du lịch và lực lượng cứu hộ tại chỗ. Tháng 9/2019, từng xảy ra vụ việc một sinh viên tử vong và một người mất tích khi đi thuyền trở về.

Quanh vùng nước trong vắt của Đầm Môn là những làng chài yên ả với hơn 3.000 người dân sinh sống, chủ yếu gắn bó với nghề nuôi tôm hùm và cá bớp.

Bãi Sơn Đừng.

Nếu muốn ngắm toàn cảnh vịnh Vân Phong, du khách có thể leo lên đồi cát cao ở Đầm Môn Thượng. Từ vị trí này, tầm nhìn mở rộng ra vùng biển xanh cùng những dãy núi và hòn đảo nằm rải rác giữa vịnh.

Một điểm đến đáng ghé khác là làng Xuân Đừng, còn gọi là Sơn Đừng, nơi có bãi tắm nước trong, thích hợp để tắm biển và thư giãn.

Chùa Thiên Ân. ↵

Những hoạt động phổ biến tại Đầm Môn gồm tắm biển, thuê thuyền khám phá các đảo và lặn ngắm san hô.

Với những người yêu nhiếp ảnh, Đầm Môn có nhiều góc chụp đẹp, từ ghềnh đá, bãi cát trắng, làng chài đến những chiếc thuyền neo giữa làn nước xanh trong. Một số du khách trẻ cũng lựa chọn khu vực này để cắm trại, tận hưởng không gian yên tĩnh và ngắm bình minh.