Theo Công an xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ ngày 25/11, Công an xã nhận được thư cảm ơn của anh Đào Văn Tuân (trú thôn An Hòa, xã Hoàng An) gửi đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàng An và Công an xã Sơn Đông vì đã hỗ trợ tìm kiếm vợ anh là chị Nguyễn Thị Hải (SN 1982).

Trước đó, ngày 22/11, Công an xã Hoàng An tiếp nhận tin báo của anh Tuân về việc chị Hải đi bán rau tại khu vực chợ Cầu, thuộc địa phận xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, đến khoảng 9h cùng ngày, gia đình không thể liên lạc và không biết chị Hải đã đi đâu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hoàng An đã trấn an tinh thần gia đình, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm.

Lực lượng Công an huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời thông báo rộng rãi đến người dân trong và ngoài địa bàn để hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Hoàng An tiến hành làm việc, lấy lời khai để làm rõ các nội dung liên quan. Ảnh: CACC↵

Đến khoảng 7h ngày 25/11, sau khi nhận được thông tin từ Ban Quản lý Bến xe Nước Ngầm (TP. Hà Nội), gia đình đã đến đón và đưa chị Hải về nhà an toàn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết mang tính suy diễn liên quan đến vụ việc. Hiện Công an xã Hoàng An đang tiến hành làm việc, lấy lời khai để làm rõ các nội dung liên quan.

Công an xã Hoàng An khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc nội dung vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.