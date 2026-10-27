Tìm thấy người phụ nữ ở Cà Mau thất lạc hơn 4 tháng

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, sau hơn 4 tháng thất lạc, bà Thị Hai (sinh năm 1981, trú tại xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau) đã được lực lượng Công an xác minh nhân thân, hỗ trợ trở về đoàn tụ với gia đình an toàn nhờ sự phối hợp giữa Công an xã Ninh Thạnh Lợi và Công an xã Kế Sách, TP Cần Thơ.

Trước đó, ngày 24/10, Công an xã Ninh Thạnh Lợi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Kế Sách về trường hợp một người phụ nữ đi lạc đến địa bàn.

Qua làm việc, người phụ nữ tự khai tên Thị Hai nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân, không cung cấp được thông tin cụ thể về nhân thân, địa chỉ cư trú và người thân. Bà chỉ nhớ mình sinh sống tại xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau.

Bà Hai đã đoàn tụ với gia đình. Ảnh: CA.

Trước tình hình trên, Công an xã Kế Sách đã chủ động trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh người phụ nữ cho Công an xã Ninh Thạnh Lợi phối hợp xác minh, tìm kiếm thân nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ninh Thạnh Lợi khẩn trương rà soát dữ liệu dân cư và triển khai các biện pháp xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định người phụ nữ trong hình ảnh là bà Thị Hai, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại ấp Chòm Cao, xã Ninh Thạnh Lợi.

Sau khi xác minh được nhân thân, Công an xã tiếp tục liên hệ gia đình để nắm tình hình. Người thân cho biết bà Hai bị hạn chế khả năng ghi nhớ thông tin cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bà đã rời khỏi nhà hơn 4 tháng. Trong suốt thời gian đó, gia đình luôn lo lắng, tìm kiếm nhưng chưa có tin tức.

Thư cảm ơn của gia đình bà Hai. Ảnh: CA.

Trên cơ sở thông tin đã xác minh, Công an hai địa phương phối hợp hỗ trợ đưa bà Hai trở về nhà an toàn. Cuộc đoàn tụ sau nhiều tháng xa cách giúp gia đình vơi bớt nỗi lo lắng, mong chờ.

Xúc động trước sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an, gia đình bà Hai đã gửi thư cảm ơn Công an xã Kế Sách và Công an xã Ninh Thạnh Lợi vì kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ đưa người thân trở về.