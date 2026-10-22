Tìm thấy người phụ nữ mất liên lạc 6 ngày trong hang đá ở Cao Bằng

Ngày 22/10, theo tin từ Công an tỉnh Cao Băng, Công an xã Khánh Xuân đã phối hợp tìm thấy người phụ nữ mất liên lạc nhiều ngày

Theo đó, ngày 20/10, Công an xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của anh Lý Văn Lương (SN 1990, trú tại xóm Lũng Rỳ, xã Khánh Xuân) về việc vợ là chị Nông Thị Dào (SN 1985) rời khỏi nhà nhiều ngày nhưng chưa trở về, gia đình không thể liên lạc.

Theo trình báo, chị Dào rời khỏi nhà vào khoảng 18h ngày 15/10. Sau nhiều ngày không có thông tin về vợ, anh Lương đã đến cơ quan công an trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Chị Nông Thị Dào được tìm thấy trong hang đá. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Xuân khẩn trương tiến hành xác minh ban đầu, đồng thời báo cáo Thường trực UBND xã để xin ý kiến chỉ đạo về công tác tìm kiếm.

Thực hiện chỉ đạo của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phối hợp với ban lãnh đạo xóm, gia đình và người dân tổ chức rà soát nhiều tuyến đường, khu vực nghi chị Dào có thể đã đi qua, tích cực tìm kiếm tung tích người phụ nữ.

Đến khoảng 10h ngày 21/10, chị Dào được gia đình và lực lượng chức năng tìm thấy trong một hang đá, cách nhà khoảng 1km. Sau đó, chị được đưa về nhà an toàn. Sức khỏe của chị hiện tiếp tục được theo dõi và chăm sóc.