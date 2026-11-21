Trước đó, sáng 19/11, trong lúc đi làm, người dân địa phương phát hiện một xe mô tô cùng đôi dép, mũ lưỡi trai và áo sơ mi để lại tại khu vực cầu sắt bắc qua sông Đại Bình. Nghi có người gặp nạn, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tìm thấy thi thể anh D sau 3 ngày mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3, các đơn vị liên quan và người dân triển khai tìm kiếm dọc khu vực sông.

Đến sáng 21/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể anh D. dưới sông Đại Bình.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.