Tìm thấy người đàn ông mất tích do chìm thuyền trên phá Tam Giang

Lực lượng Bộ đội Biên phòng TP. Huế tìm kiếm nạn nhân mất tích tại phường Thuận An. Ảnh: V.Tiến

Tối 13.10, Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế cho biết, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm thuyền xảy ra tại phường Thuận An.

Trước đó, khoảng lúc 18 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Lân (47 tuổi) cùng vợ là bà Đặng Thị Bắc, trú tại Tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu, TP. Huế, sử dụng phương tiện có gắn máy (Cule) dài khoảng 6m để đánh bắt cá trên vùng đầm phá.

Khi đến khu vực cách cầu Thuận An cũ khoảng 800m về phía cửa biển, thuyền của vợ chồng ông Lân xảy ra va chạm với một phương tiên khác và bị chìm.

Bà Đặng Thị Bắc được người dân ở gần khu vực này kịp thời cứu vớt, nhưng ông Nguyễn Ngọc Lân thì không may mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động ca nô cùng 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng hơn 20 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Ngọc Lân.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.