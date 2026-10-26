Tìm thấy người đàn ông dưới vực nhờ dấu vết bên khe suối

Ngày 26/10, thông tin từ UBND xã Thắng Mố (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, lực lượng quân sự, công an và biên phòng vừa phối hợp tìm kiếm, cứu nạn thành công một người dân bị ngã xuống vực sâu khi đi rừng. Nạn nhân là ông Thào Vản Sùng (62 tuổi, dân tộc Mông, trú tại thôn Sủng Lảng).

Ông Thào Văn Sùng đi lấy củi sau đó bị ngã rồi bất tỉnh dưới vực sâu. Ảnh: TM

Trước đó, khoảng 10h ngày 25/10, ông Sùng một mình vào khu vực rừng và khe suối thuộc thôn Há Già để lấy củi. Đến 17h cùng ngày, không thấy ông Sùng trở về, gia đình cùng người dân trong thôn tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 19h23, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thắng Mố nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân và nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm với sự tham gia của nhiều lực lượng.

Trong điều kiện trời tối, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối và vực sâu, các lực lượng chia thành nhiều nhóm rà soát những khu vực nghi có người gặp nạn.

Khoảng 21h30, tổ tìm kiếm phát hiện chiếc mũ của ông Sùng nằm bên bờ khe suối thuộc thôn Há Già. Từ dấu vết này, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các khu vực xung quanh.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Sùng nằm bất tỉnh dưới một vực sâu, cách vị trí tìm thấy chiếc mũ khoảng 400m.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi rừng, ông Sùng không may trượt chân ngã xuống vực, bị thương nặng ở vùng đầu, chân và hai mắt, không thể tự di chuyển.

Lực lượng chức năng sơ cứu rồi đưa ông Sùng đến cơ sở y tế điều trị. Ảnh: TM

Ngay sau khi phát hiện nạn nhân, lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng người dân tiến hành sơ cứu tại chỗ, làm cáng tạm để đưa ông Sùng vượt qua địa hình hiểm trở ra khỏi rừng.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Trạm Y tế xã Thắng Mố cấp cứu ban đầu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh để tiếp tục điều trị.

Đến sáng 26/10, ông Sùng đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.