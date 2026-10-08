Tìm thấy người dân mất tích khi đi chăn bò

Các lực lượng tìm thấy ông Điểu Cầm (áo trắng). Ảnh: Hồng Ánh

Khoảng 20 giờ tối 7/10, Đồn Biên phòng Lộc Thành, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai nhận được tin báo của người dân về việc ông Điểu Cầm đi chăn bò tại khu vực vườn tràm thuộc ấp Kliêu, xã Lộc Thành không trở về nhà. Ông là người bị câm, điếc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã Lộc Thành, gia đình và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Sau hơn 13 giờ tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8/10, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Điểu Cầm tại khu vườn cao su, cách nhà ông khoảng 5km.

Quân y Đồn Biên phòng Lộc Thành kiểm tra sức khỏe cho ông Điểu Cầm. Ảnh: Hồng Ánh

Ngay sau khi tìm thấy, Đồn Biên phòng Lộc Thành đã cử quân y tiến hành kiểm tra sức khỏe và cung cấp thức ăn, nước uống cho ông. Hiện sức khỏe của ông Cầm ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Ông đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà chăm sóc.