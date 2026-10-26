Tìm thấy người dân bị lạc trong rừng sâu khi đi lấy củi

Đồn Biên phòng Bạch Đích cùng các lực lượng xã Thắng Mố tìm thấy ông Thào Vản Sùng mất tích tại khu vực rừng sâu. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Trung tá Nguyễn Quốc Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin người dân mất tích trong rừng sâu thuộc địa bàn xã Thắng Mố, đơn vị đã huy động nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm người mất tích diễn ra trong điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, sương mù, trơn trượt.

Người mất tích là ông Thào Vản Sùng, sinh năm 1964, dân tộc Mông, trú tại thôn Há Già, xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang. Trước đó, sáng 25/10, ông Sùng vào khu vực rừng thuộc thôn Há Già để lấy củi. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về nên lo lắng, trình báo Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Bạch Đích nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự xã Thắng Mố tổ chức tìm kiếm. Các lực lượng tập trung rà soát những khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở, vực sâu và các vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình di chuyển.

Ông Thào Vản Sùng được Đồn Biên phòng Bạch Đích, các lực lượng và người dân khẩn trương đưa đến cơ sở y tế địa phương để điều trị. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các lực lượng kiên trì tìm kiếm trong đêm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông Thào Vản Sùng được tìm thấy tại khu vực vực sâu trong rừng thuộc thôn Há Già trong tình trạng bị thương ở chân và đầu do trượt ngã. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bạch Đích và các lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển đến Trạm Y tế xã Thắng Mố để sơ cứu, điều trị ban đầu.

Qua vụ việc cho thấy, người dân cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi vào rừng lao động, lấy củi; hạn chế đi một mình tại những khu vực địa hình hiểm trở để phòng tránh những tình huống bất trắc có thể xảy ra.