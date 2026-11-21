Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân mất tích sáng 21-11.

Trước đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/11, anh Triệu Văn Nghè và 1 người cùng thôn đi thuyền từ bến thuyền về nhà. Khi di chuyển được khoảng 700 m ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Hai người bỏ thuyền bơi vào bờ, tuy nhiên anh Nghè bị đuối nước và mất tích.

Khoảng 6 giờ 47 phút ngày 21/11, tổ công tác tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân ở khu vực giữa hồ, cách bờ khoảng 300 m và cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 35 m. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo quy định.