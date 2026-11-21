Tìm thấy nạn nhân mất tích tại lòng Hồ sinh thái Na Hang
Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 21-11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang phối hợp với Công an xã Minh Ngọc đã tìm thấy thi thể anh Triệu Văn Nghè (sinh năm 1984), trú tại thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, bị mất tích do đuối nước tại lòng Hồ sinh thái Na Hang.
Trước đó, khoảng 17 giờ 50 phút ngày 17/11, anh Triệu Văn Nghè và 1 người cùng thôn đi thuyền từ bến thuyền về nhà. Khi di chuyển được khoảng 700 m ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Hai người bỏ thuyền bơi vào bờ, tuy nhiên anh Nghè bị đuối nước và mất tích.
Khoảng 6 giờ 47 phút ngày 21/11, tổ công tác tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân ở khu vực giữa hồ, cách bờ khoảng 300 m và cách vị trí xảy ra vụ đuối nước khoảng 35 m. Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo quy định.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/tim-thay-nan-nhan-mat-tich-tai-long-ho-sinh-thai-na-hang-ab47f74/