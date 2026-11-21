Vào hồi 6h47 ngày 21/11, sau gần 85 giờ tìm kiếm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy nạn nhân T.V.N (SN 1984), bị đuối nước và mất tích trong vụ chìm thuyền tại lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, thôn Thượng Tân, xã Minh Ngọc, tỉnh Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân đuối nước trên hồ thủy điện Tuyên Quang.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 17/11, anh T.V.N cùng ông C.V.H (SN 1974), cùng trú tại thôn Thượng Tân, di chuyển bằng thuyền về nhà. Khi đi được khoảng 700m ra giữa lòng hồ, nước tràn vào khiến thuyền bị chìm. Cả hai rời thuyền, bơi vào bờ nhưng anh T.V.N không may bị đuối nước và mất tích.

Nhận được đề nghị hỗ trợ từ Công an xã Minh Ngọc, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện và thiết bị chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lòng hồ rộng, sâu, nước lạnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành thủ tục bàn giao nạn nhân cho chính quyền địa phương và gia đình theo quy định.