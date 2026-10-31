Tìm thấy nam sinh lớp 11 mất liên lạc nhiều ngày ở TPHCM, hé lộ lý do rời nhà

Ngày 31/10, theo tin từ Công an xã Nhuận Đức (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tìm thấy em N.V.N.H. (SN 2009), nam sinh mất liên lạc với gia đình từ ngày 24/10, đồng thời bàn giao em cho người thân.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986, cha của H.) cho biết, khoảng 5h ngày 24/10, khi các thành viên trong gia đình vẫn đang ngủ, H. rời khỏi nhà.

Thời điểm đó, nam sinh mặc áo khoác màu trắng, quần jean xanh, mang theo điện thoại di động, cục sạc, ba lô cùng một số vật dụng vệ sinh cá nhân.

Anh Tuấn nhận lại cháu H. tại trụ sở công an xã Nhuận Đức (Ảnh: Công an xã Nhuận Đức).

Theo anh Tuấn, trước khi rời đi, H. không có biểu hiện bất thường. Ngày hôm trước, em vẫn đến trường, vui chơi và sinh hoạt bình thường với bạn bè.

Phát hiện con trai rời khỏi nhà và không thể liên lạc, gia đình anh Tuấn đã đến Công an xã Nhuận Đức trình báo. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp tìm kiếm nam sinh.

Đến tối 30/10, cơ quan chức năng tìm thấy H. tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi cũ. Theo người nhà, sức khỏe của nam sinh tại thời điểm được tìm thấy ổn định.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định H. rời khỏi nhà do buồn chuyện gia đình. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nam sinh bị bắt cóc, đưa ra nước ngoài là không đúng sự thật.

Sau khi đón con trở về an toàn, anh Tuấn xúc động viết thư cảm ơn Công an xã Nhuận Đức. Gia đình bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng công an trong quá trình xác minh, tìm kiếm và hỗ trợ đưa nam sinh trở về với người thân.