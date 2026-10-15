Tìm thấy năm hài cốt liệt sĩ ở Lào, hé lộ thông tin từ bia mộ khắc tên

Ngày 15/10, Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc thêm năm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan, tỉnh Bolikhămxay (Lào).

Đáng chú ý, trong số các hài cốt được tìm thấy có một phần mộ còn bia ghi thông tin: “Liệt sĩ Quang Thọ, N.sinh 9/1954 - Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh; hy sinh ngày 28/10/1979”.

Khu vực tìm kiếm được 5 hài cốt liệt sĩ.

Thông tin trên bia mộ đang được báo cáo đến cơ quan chính sách để tra cứu, xác minh và thông báo cho thân nhân liệt sĩ. Bên cạnh các hài cốt, lực lượng quy tập còn tìm thấy nhiều di vật như cúc áo bộ đội, đai thắt lưng, lọ penicillin, đinh đóng bốn góc quan tài, dây dù, mảnh tăng và các vật dụng cá nhân khác.

Theo Thượng tá Trần Văn Sơn, sau khoảng hai tuần triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại khu vực bản Phôn Hôm, đơn vị đã tìm thấy tổng cộng 7 hài cốt liệt sĩ.

Các phần mộ nằm gần nhau, tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Sau khi cất bốc, hài cốt các liệt sĩ được khâm liệm, đưa về khu vực Nhà thờ thị xã Pạc Xan để hương khói và bảo quản theo quy định.

Khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ dựa trên thông tin do các cựu chiến binh Việt Nam và nhân chứng tại Lào cung cấp.

“Trước đây, khu vực này ít dân cư, nhưng hiện nay người dân sinh sống đông hơn, nhiều hộ xây dựng nhà cửa nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm”, Thượng tá Sơn cho biết.

Trước đó, từ thông tin do các cựu chiến binh ở Hà Tĩnh, Quảng Trị cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực gần sân bóng bản Phôn Hôm có 16 liệt sĩ thuộc d42/e176/BĐ678 hy sinh ngày 28/10/1979 được an táng. Trên cơ sở thông tin này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin, tổ chức tìm kiếm.

Phần bia mộ được tìm thấy ghi rõ tên, năm sinh, quê quán và thời gian hy sinh của liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy tại các phần mộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt tỉnh Bolikhămxay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolikhămxay, cấp ủy, chính quyền xã Phôn Xay Hạ Vàng, già làng, trưởng bản và nhân dân địa phương tổ chức dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ trang trọng theo phong tục của nước bạn Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tính đến ngày 15/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2026-2027 tại Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại bản Chóng Thoong, huyện Viêng Thoong và 7 hài cốt tại bản Phôn Hôm, huyện Pạc Xan. Hiện đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, bảo quản hài cốt và di vật, chuẩn bị đưa các liệt sĩ về với đất mẹ.