Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ trong rẫy cà phê của người dân ở Sê Kông - Lào

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cất bốc hài cốt liệt sĩ ở khu vực rẫy cà phê của ông Phang Ma Ni, tỉnh Sê Kông, Lào. Ảnh: L.S

Ngày 23.10, thông tin từ Đội 192 - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cho biết, đơn vị vừa quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni (54 tuổi, sinh năm 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp.

Ông Phang Ma Ni thông tin đã từng nghe bố kể lại rằng trong thời gian chiến tranh, có một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh và được chôn cất tại khu vực rẫy cà phê của gia đình.

Nhận được thông tin của người dân, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế thực hiện nhiệm vụ ở Lào đã cử lực lượng vào khu rẫy để khảo sát, đồng thời tổ chức đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Di vật có in chữ "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam" được tìm thấy ở khu vực chôn cất hài cốt liệt sĩ. Ảnh: L.S

Qua đó, các chiến sĩ đã tìm thấy và cất bốc được một hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1 đến 4cm và nhiều xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy.

Hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng ni-lông màu xanh, cùng các di vật như mảnh vải dù, tăng, 1 sợi dây dù dài hơn 0,6m, 1 bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Đội 192 đã đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân để bảo quản và hương khói. Hiện chưa có thông xin về danh tính phần mộ liệt sĩ. Lực lượng của Đội 192 hiện đang tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.