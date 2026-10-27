Tìm thấy hơn 200 kg vàng tại nhà người yêu Mr Pips

Cơ quan điều tra cho biết đã thu giữ một khối lượng tài sản lớn, bao gồm hàng trăm miếng vàng được định giá hơn 222 tỷ đồng, lượng lớn ngoại tệ, tiền mặt cùng hàng chục đồng hồ, túi xách thương hiệu tại nơi ở của bà Nguyễn Thanh Tâm.

Bà Tâm là người yêu của ông Phó Đức Nam (thường được biết đến với tên Mr Pips), người đang bị đưa ra xét xử trong cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo ngoại hối và chứng khoán quốc tế.

Quá trình khám xét chỗ ở của bà Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm miếng vàng. Theo kết quả định giá vào ngày 30/10/2024, tổng giá trị số vàng này là hơn 222 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận các hiện vật bao gồm: 1 khối kim loại màu vàng hình con mèo, bên trong chứa vật liệu màu trắng có khối lượng 5.901g (phần kim loại màu vàng hình con mèo có khối lượng 5.819g là vàng), trị giá hơn 13 tỷ đồng; 1 khối vàng hình con mèo khối lượng 38,2g, trị giá 66 triệu đồng; 1 mặt dây chuyền vàng hình chữ nhật hình con mèo tổng khối lượng 1.042g, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; 1 khối vàng hình con chó 46g, trị giá hơn 108 triệu đồng; và 1 miếng kim loại màu vàng hình tròn có móc treo trị giá gần 3,9 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra thu giữ 30 miếng vàng có hàm lượng 99,99% với các khối lượng từ 999,92g đến 999,98g, tổng trị giá 70,7 tỷ đồng; 48 miếng vàng hàm lượng 99,99% với các khối lượng từ 999,78g đến 999,91g, tổng trị giá 113,2 tỷ đồng.

Nhóm vàng miếng mang thương hiệu SJC được thu giữ bao gồm: 214 miếng ghi chữ “SJC rồng vàng 999,9 FINE GOLD 1 lượng” (tổng khối lượng 8.024,63g) trị giá gần 19 tỷ đồng; 13 miếng loại 2 chỉ (tổng khối lượng 97,46g) trị giá gần 230 triệu đồng; 6 miếng loại 1 chỉ (tổng khối lượng 22,5g) trị giá 53 triệu đồng; 1 miếng loại 5 chỉ khối lượng 18,75g trị giá 44,2 triệu đồng.

Ngoài ra, còn có 280 miếng vàng hàm lượng 99,99% (tổng khối lượng 1.049,89g) được để trong bao bì ghi “12 con giáp, 1 chỉ” và “thần tài, 1 chỉ”, trị giá 2,47 tỷ đồng; 1 miếng vàng hình bầu dục hình thần tài loại 1 chỉ trị giá 8,8 triệu đồng và 1 miếng vàng hình con chuột loại 1 chỉ trị giá hơn 8,8 triệu đồng.

Về tiền mặt và ngoại tệ, cơ quan điều tra thu giữ tại chỗ ở của bà Tâm 44,8 tỷ đồng; hơn 1,72 triệu USD; 67.744 đô la Singapore; 17.200 Dirham; 2.359 Ringgit; 22.960 Rupee; 6.810 Baht; 10.435 Lira; 30.855 nhân dân tệ; 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Kết quả điều tra xác định chủ sở hữu số tiền này là ông Phó Đức Nam.

Về bất động sản, cơ quan chức năng thu giữ nhiều giấy tờ nhà đất đứng tên bà Tâm hoặc người liên quan, bao gồm: giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza (phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) mang tên bà Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu (phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cập nhật chuyển nhượng cho bà Tâm; và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu (cũ), tỉnh Tây Ninh mang tên bà Tâm.

Khám xét nơi ở của bà Tâm cũng ghi nhận 33 chiếc túi xách và 3 chiếc ví. Trong đó, 28 chiếc túi thuộc các thương hiệu Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Dior, Gucci, Burberry, Bvlgari, Prada, Balenciaga, Fendi, Jimmy Choo được xác định do ông Nam và bạn bè mua tặng bà Tâm. Năm chiếc túi còn lại cùng một số ví do bà Tâm khai tự mua bằng tiền của mình.

Cơ quan điều tra thu giữ thêm 60 chiếc đồng hồ của ông Nam và bà Tâm. Ông Nam mua 43 chiếc để sử dụng thuộc các thương hiệu Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin. Ông Nam khai có 5 chiếc do bạn bè, người quen tặng. Bà Tâm có 11 chiếc đồng hồ do ông Nam và bạn bè tặng, và 1 chiếc Cartier tự mua.

Khối tài sản trên được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo ngoại hối và chứng khoán.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào ngày 26/10/2026, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bắt đầu xét xử vụ án này với 188 người phải ra tòa. Trong đó có ông Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM), ông Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên, tên gọi khác Mr Hunter), ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình) cùng các cá nhân khác.

Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi ông Nam quen một người Thổ Nhĩ Kỳ tên Isik Uran. Hai người bàn bạc, học cách thành lập các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh, thiết kế giống các sàn quốc tế nhưng bản chất được thiết lập để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi nắm được phương thức, ông Nam về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong nhằm quảng cáo và thu hút nhà đầu tư dù không được cấp phép. Ông Nam sử dụng mạng xã hội để đăng tải các video có nội dung sở hữu vàng, tiền, xe, hàng hiệu.

Quá trình vận hành, tổ chức này có đội ngũ hàng nghìn nhân viên chia làm nhiều bộ phận. Ban đầu, hệ thống cho nhà đầu tư thắng với số tiền nhỏ. Khi nhà đầu tư tham gia với số tiền lớn, kết quả giao dịch sẽ do ông Nam thao túng.

Tiếp đó, hệ thống đổ lỗi cho thị trường, chặn việc rút tiền hoặc đổ lỗi do nhà đầu tư thao tác sai, qua đó yêu cầu nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản hoặc chuyển sang sàn khác. Nhà chức trách xác định hành vi này gây thiệt hại hơn 1.560 tỷ đồng qua 920 vụ việc. Nạn nhân ghi nhận mất nhiều tiền nhất là hơn 18 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, ông Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ và số tiền hơn 1.560 tỷ đồng. Ông Ngọ quản lý 20 văn phòng, chịu trách nhiệm với 287 vụ và số tiền chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Vợ ông Ngọ là bà Ngô Thị Thêu cùng các nhân viên làm việc tại các sàn ngoại hối bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.