Theo People, ngày 25/11/2026, Cơ quan Điều tra bang Oklahoma (OSBI) thông báo hài cốt được phát hiện gần tuyến đường North 3760 ở thành phố Okemah là của Justin Walker, người mất tích từ năm 2016.

Người phát ngôn của OSBI cho biết nguyên nhân tử vong của Walker vẫn đang được điều tra.

Ngày 4/7/2016, cảnh sát thành phố Okemah nhận được tin báo về một vụ mâu thuẫn gia đình liên quan đến Walker, khi đó 25 tuổi. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt, nam thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Ông Keith Robertson, Phó cảnh sát trưởng thành phố Okemah, cho biết thời điểm đó, Walker vừa xảy ra tranh cãi với bạn đời và đang có lệnh bắt giữ.

Gần ba tháng sau, ngày 28/9/2016, thông tin Walker mất tích được trình báo tới Sở Cảnh sát Okemah. Lực lượng chức năng sau đó triển khai công tác tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích của nam thanh niên.

Justin Walker được trình báo mất tích vào tháng 9/2016. ↵

Tháng 3/2017, cảnh sát địa phương đề nghị Cơ quan Điều tra bang Oklahoma hỗ trợ làm rõ vụ mất tích được đánh giá là có dấu hiệu đáng ngờ.

Suốt hơn 10 năm, tung tích của Walker vẫn là một bí ẩn cho đến ngày 14/11/2026, khi một nhóm thanh niên đi săn vịt trên khu đất của người thân tình cờ phát hiện chiếc ví gần một hồ chứa nước tại Okemah.

Nhận thấy chiếc ví có tên Justin Walker, nhóm thanh niên quan sát khu vực xung quanh và phát hiện một phần hộp sọ nhô lên khỏi mặt nước.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy một phần xương cánh tay và một số mảnh quần áo.

Theo ông Robertson, tình trạng khô hạn tại khu vực đã tạo điều kiện cho việc phát hiện hài cốt. Đáng chú ý, vị trí tìm thấy hài cốt chỉ cách khu chung cư nơi Walker bỏ chạy 10 năm trước khoảng 1,2 km.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Okfuskee đã đề nghị Cơ quan Điều tra bang Oklahoma hỗ trợ. Hài cốt sau đó được chuyển đến cơ quan giám định pháp y của bang để xác định danh tính.

Nhà chức trách hiện tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong, đồng thời kêu gọi những người có thông tin liên quan đến vụ mất tích của Justin Walker cung cấp cho cơ quan chức năng.