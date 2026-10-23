Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Việt Nam cùng di vật Quân Giải phóng ở Lào

Ngày 23-10, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, đơn vị vừa tìm kiếm, cất bốc một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông (Lào).

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng- Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ liệt sĩ do ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp. Những năm trước, ông Ma Ni nghe cha kể lại rằng, tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn cất một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng đến khu rẫy để khảo sát, xác minh và tổ chức đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Đội 192 tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt được cất bốc còn một chiếc răng, nhiều mảnh xương có kích thước từ 1-4cm cùng các mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng ni lông màu xanh.

Đáng chú ý, các di vật tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Di vật được tìm thấy.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục theo quy định, cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa hài cốt về khu vực đóng quân để bảo quản, hương khói. Hiện, danh tính và thông tin về phần mộ liệt sĩ vẫn chưa được xác định.

Lực lượng Đội 192 thực hiện nghi thức hương khói tại khu vực tìm thấy hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Sêkông (Lào).

Tính đến nay, trong mùa khô 2026-2027, Đội 192 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào.