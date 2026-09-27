Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong rừng cộng đồng ở Nam Đông

Phần mộ liệt sĩ được người dân địa phương phát hiện trong quá trình đi làm rừng tại khu vực rừng cộng đồng, gần suối T7, thôn Hương Sơn. Sau đó, người dân thông tin cho chính quyền địa phương và Đội 192 để tổ chức xác minh, tìm kiếm.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại xã Nam Đông, TP Huế. (Ảnh: Lê Sáu)

Qua khảo sát, lực lượng chức năng xác định phần mộ nằm dưới mặt đất khoảng 70cm. Khi cất bốc, hài cốt còn lại 2 đoạn xương cẳng chân, dài khoảng 12-15cm, rộng 1,5-2cm; các phần xương khác đã phân hủy, hóa thổ.

Tại khu vực phần mộ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 tấm tăng và 9 cúc áo bộ đội.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc, Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về nhà quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Tre để bảo quản, hương khói.

Theo Bộ CHQS TP Huế, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Đồng thời, các thủ tục tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được chuẩn bị theo quy định.

Thời gian qua, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Bộ CHQS TP Huế chỉ đạo Đội 192 đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên các địa bàn.

Việc phát hiện, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của các cấp, ngành đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.