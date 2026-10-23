Tìm thấy hài cốt liệt sĩ trong rẫy cà phê từ thông tin của người dân Lào

Ngày 23/10, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Huế cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, đơn vị tìm kiếm, cất bốc, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang (huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào).

Đội 192 cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192 cho biết, thông tin về phần mộ liệt sĩ do ông Phang Ma Ni (SN 1972, người dân bản Mườn Kang) cung cấp. Những năm trước, ông Ma Ni nghe bố kể lại rằng, tại khu rẫy cà phê của gia đình, trong chiến tranh có chôn cất một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng đến khu rẫy để nắm tình hình, khảo sát thông tin, đồng thời tổ chức đào bới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Di vật được tìm thấy. Ảnh: Lê Sáu.

Hài cốt được cất bốc còn một chiếc răng và nhiều mảnh xương có kích thước từ 1-4cm, cùng nhiều mảnh xương vỡ vụn đang trong quá trình phân hủy. Hài cốt được bọc cẩn thận trong tăng ni lông màu xanh.

Các di vật tìm thấy gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng cùng dòng chữ nổi "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam".

Cán bộ Đội 192 dâng hương tri ân liệt sĩ. Ảnh: Lê Sáu.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa về khu vực đóng quân để bảo quản, hương khói theo đúng quy định. Hiện, chưa có thông tin về phần mộ liệt sĩ.

Tính đến nay, Đội 192 quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Lào, trong mùa khô 2026-2027.