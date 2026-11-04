Tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại Nghĩa trang tạm Tân Bằng, Cà Mau

Cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tiến hành vệ sinh hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phú Quang.

Ngày 4/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ CHQS tỉnh Cà Mau cho hay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ thứ 4 tại khu vực nghĩa trang tạm Tân Bằng (xã Biển Bạch, Cà Mau).

Hài cốt được phát hiện trong khu vực phòng làm việc của trụ sở UBND xã Tân Bằng (cũ). Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 4 được tìm thấy tại khu vực này, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc và quy tập trên địa bàn tỉnh lên 16 bộ.

Trước đó, trong 2 ngày (28 và 29/10), lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm thấy, quy tập thành công 3 hài cốt liệt sĩ tại cùng khu vực.

Cán bộ, chiến sĩ kiên trì đào tìm hài cốt liệt sĩ ở độ sâu khoảng 1,8m.

Theo thông tin khảo sát và nhân chứng địa phương, nghĩa trang tạm Tân Bằng trước đây có khoảng 50 - 60 phần mộ liệt sĩ.

Khoảng năm 1985, địa phương đã tổ chức quy tập hơn 30 phần mộ. Đặc biệt, năm 2004, trong quá trình xây dựng trụ sở UBND xã Tân Bằng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 5 bộ được thân nhân tiếp nhận, 6 bộ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện lấy mẫu giám định ADN và gói buộc hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Do khu vực từng bị địch chiếm đóng, san lấp, địa hình có nhiều thay đổi nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, kiên trì rà soát từng vị trí, quyết tâm không để sót bất kỳ hài cốt liệt sĩ nào còn nằm lại trong lòng đất, sớm đưa các anh trở về với đất mẹ, về bên đồng đội và gia đình sau bao năm mong đợi.